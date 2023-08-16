Под Новосибирском расстрелявшего «ГАЗель» хулигана приговорили к крупному штрафу

В Барабинском районном суде Новосибирской области вынесли приговор хулигану, который открыл стрельбу по «ГАЗели» в июне 2020 года.

Инцидент, который лёг в основу уголовного дела, произошёл в июне 2020 года. Тогда на автодороге Северное-Куйбышев произошёл конфликт, в результате которого, Николай Антипин решил расстрелять проезжавшую мимо «ГАЗель» с людьми из карабина «ТИГР-02».

«В результате хулиганских действий Антипина Н.А. пуля от выстрела попала в нижнюю часть задней правой двери движущегося по автодороге автомобиля, в салоне которого находились люди, и вошла в дно его кузова, — говорилось в материалах уголовного дела Барабинского районного суда. – Пассажирам данного автомобиля и лицам, наблюдавшим действия стрелка, по счастливой случайности телесных повреждений причинено не было».

Уже тогда, летом 2020 года, было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия.

Однако это разбирательство закончилось оправдательным приговором, который был обжалован в Новосибирском областном суде. В Барабинском районном суде при повторном рассмотрении Николай Антипин вновь вину не признал, но гособвинителям удалось доказать его вину.

«Антипину Н.А. назначено наказание в виде в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом»,

- сообщили в Барабинском районном суде.

Напомним так же, что ночью 15 августа киллер расстрелял бизнесмена на улице Ипподромской в Новосибирске – кадры с камер видеонаблюдения попали в соцсети и СМИ.