Появились кадры расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске нападение неизвестного с оружием на мужчину попало на видео.

В Новосибирске появились кадры расстрела мужчины на парковке дома на улице Ипподромской, 8. Видео в среду опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК».

На кадрах видно, что потерпевший припарковал свою машину у дома, а когда забирал вещи из салона, на него напал стрелок. По данным Сиб.фм, неизвестный выстрелил семь раз.

После происшествия пострадавший упал на асфальт, а стрелок скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители. Мотивы преступника пока неизвестны, однако можно предположить, что это была целенаправленная расправа, так как стреляющий ничего не забрал у жертвы.

Напомним, появились подробности расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске.