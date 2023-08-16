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общество проиcшествия

Появились кадры расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске

Фото: тг-канал "Экстренный Нск"

В Новосибирске нападение неизвестного с оружием на мужчину попало на видео.

В Новосибирске появились кадры расстрела мужчины на парковке дома на улице Ипподромской, 8. Видео в среду опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК».

На кадрах видно, что потерпевший припарковал свою машину у дома, а когда забирал вещи из салона, на него напал стрелок. По данным Сиб.фм, неизвестный выстрелил семь раз.

После происшествия пострадавший упал на асфальт, а стрелок скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители. Мотивы преступника пока неизвестны, однако можно предположить, что это была целенаправленная расправа, так как стреляющий ничего не забрал у жертвы.

Напомним, появились подробности расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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