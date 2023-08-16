Под Новосибирском задержали подозреваемого в госизмене мужчину

Мужчина из Новосибирской области пытался перейти на сторону ВСУ.

В селе Кыштовка Новосибирской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСЬ по региону.

Следователи предварительно установили, что 33-летний местный житель готовился перейти на сторону противника вместе со своим 29-летним братом, который ранее пытался связаться с силовыми ведомствами Украины. Также подозреваемый вербовал добровольцев, чтобы выехать с ними из России.

В УФСБ сообщили, что нашли в доме у мужчины арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Нарушителям предъявили официальные предупреждения. Если их заметят за повторными аналогичными действиями, их ждёт уголовное наказание. Также 33-летнего хозяина дома признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. Венгеровский районный суд приговорил его к 1 году ограничения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о подробностях расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске. В мужчину выстрелили 7 раз — пять их них попали.