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общество проиcшествия

Самолёт Москва-Новосибирск приземлился в Татарстане из-за больного пассажира

Фото: Сиб.фм

Пассажира рейса Москва-Новосибирск госпитализировали в Татарстане.

Пилоты самолёта S7, которые летели из Москвы в Новосибирск 15 августа, запросили у диспетчера полосу для посадки в Бегишево из-за больного на борту. Об этом сообщил тг-канал Aviaincident.

По данным канала, пилоты сигнал «Срочности» не объявляли, однако запросили скорую и врача кардиолога. Самолёт приземлился в 21.27 по местному времени, а пассажира срочно госпитализировали.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пассажиров самолёта не взяли на борт из-за нехватки мест.

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Дамир Трубников

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