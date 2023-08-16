Система самолета из Новосибирска заметила неопознанные объекты при посадке

Во время посадки самолет, летевший по маршруту Новосибирск-Москва, столкнулся со странностями.

В пятницу, 11 августа, самолет, выполнявший рейс Новосибирск-Москва, во время посадки оказался в близости от неопознанных объектов. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

“11.08.2023 09.33 (мск) аэропорт Москва (Шереметьево). При заходе на посадку в районе точки KUSIP возникло множество неопознанных меток. Часть из них система идентифицировала рядом с самолетом, выдав сообщение «TRAFFIC».”, — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Спустя 10 секунд после выхода на предпосадочную прямую метки исчезли.

Напомним, 15 августа самолет, летевший из Новосибирска в Москву, внепланово приземлился в Татарстане для эвакуации заболевшего пассажира.







