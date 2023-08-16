Собчак раскрыла правду о Суровикине: что случилось с генералом «Армагеддоном»

Судьба сибиряка Сергея Суровикина — важного и знакового человек в Российской армии, сделавшего многое для своей страны, второй месяц волнует широкую общественность. Аналитики и журналисты лишь высказывают предположения о его местонахождении, среди них оказалась и эпатажная Ксения Собчак. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости о генерале Суровикине.

Сразу же оговоримся, что на данный момент вопрос о местонахождении высокопоставленного военачальника остается открытым. Месяцем ранее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сообщал, что Суровикин находится на отдыхе, поэтому не выходит на связь. В ответ на это Ксения Собчак задалась вопросом: «Так «отдыхает», что забыл о дне рождения дочери и жены (день рождения старшей дочери Вероники Суровикина — 10 июля, а жены Анны — 3 июля)?». Кроме того, она уверяет, что генеральские привилегии в виде охраны дома для семьи Суровикиных сохранены и действуют.

Молчание официальных властей о судьбе действующего боевого генерала, чьи заслуги перед Отечеством неоспоримы, рождает массу слухов и даже кривотолков. Одни предполагают, что Суровикин намеренно ушёл в тень после мятежный июньских события, другие уверяют, что уроженец Сибири находится под следствием и обвиняется в содействии мятежникам ЧВК «Вагнер».

Однако некоторые военные эксперты, которые изнутри знают всю систему обороны страны, заявляют, что генерал Армагеддон (позывной Суровикина во время боевых действий в Сирии) всегда был верен приказам законного правительства. Один из них – генерал-полковник Марченков Валерий Иванович, который в своё время был командующим Сергея Владимировича, уверяет, что «Суровикин ещё вернется в ряды армии, потому что ей он нужен».

Не стоит забывать и о том, что исчезнувший военачальник является создателем военной полиции (должность, требующая повышенной секретности). Изначально эту военную структуру осуждали, критиковали, но во время операции, которую наша страна проводит на фронтах, поняли правильность решения генерала, пишет портал «Про Новую Россию.ру». Напомним, военная полиция охраняет боеприпасы, выполняет множество функций, которые необходимы в условиях современных военных действий.

По данным открытых источников, ссылающихся на комментарий депутата ГД и члена комитета по обороне Виктора Соболева, генерал армии Сергей Суровикин отстранен от командования спецоперацией. Причин такого решения депутат не раскрыл: «Я его знал как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС. Не знаю, где он сейчас. Я же не следователь».

В настоящее время Суровикин не фигурирует ни в каких сводках МО РФ. Официального заявления Минобороны об отстранении генерала от должности нет до сих пор.

Военный эксперт Александр Алесин высказал мнение в беседе NEWS.ru, что Суровикину рекомендовано как можно меньше общаться с прессой и вообще выступать публично. Есть версия, что Суровикин занимается подготовкой российского наступления.

Более того, на сегодняшний день будущий маршал Победы – «генерал-армагеддон» Сергей Суровикин – это страшный сон бандеровской хунты, как прозвали его в зоне действия СВО на Украине. Среди российских военнослужащих уже никто не сомневается, что военачальник скоро вернётся в строй.