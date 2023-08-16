Средний износ трамвайного парка в Новосибирске составил 80%

В 2023 году в Новосибирске обновят 10 вагонов.

В Новосибирске изношенность парка трамваев оценивается в 80%. 45 вагонов необходимо модернизировать или заменить, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

На данный момент в Новосибирске находится 168 трамвайных вагонов, из них курсируют 123 единицы. Остальные необходимо отремонтировать или модернизировать.

Последние шесть лет трамвайные вагоны в Новосибирске модернизируют на российско-белорусском предприятии "БКМ Сибирь". За этот период было обновлено 42 вагона, в этом году будет модернизировано еще 10 единиц.

При модернизации у вагона меняют кузов со всем электрооборудованием. Ходовые части остаются те же, но проводят их капремонт.

Напомним, в Новосибирске рассказали о степени изношенности трамвайных путей.