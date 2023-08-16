В Новосибирск вернётся летнее тепло к концу рабочей недели

Синоптики обещают летнее потепление в Новосибирске к выходным, 19 и 20 августа.

Как сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре, в предстоящие выходные потеплеет до + 22 градусов. Но при этом ночные температуры уже останутся на уровне +14... +15 градусов. В регион пришли северо-западные ветра.

В эту среду и четверг, 16 и 17 августа, в Новосибирске усилятся дожди. Их пик, по прогнозам, придётся на четверг, после этого должна установиться переменная облачность.

Средняя температура, которую предсказывают новосибирские синоптики, составит + 22 градуса. Впрочем, некоторые интернет-сервисы предсказывают потепление и до + 24 градусов. Тепло должно продержаться в Новосибирске до середины следующей рабочей недели.

А вот сентябрь в 2023 году обещает быть дождливым, но на первое сентября ждёт приятное исключение: столбик термометра покажет +10 градусов и ожидается ясная погода.