В Новосибирске 27 августа перекроют проезд возле «Сибирь-Арены» для спортивного фестиваля

В Новосибирске на один день перекроют проезд к новому ЛДС.

В воскресенье, 27 августа, в Новосибирске закроют проезд рядом с новой ледовой ареной. Это вызвано проведением фестиваля бега и велоспорта. Проект постановления размещен на сайте мэрии города.

Возле ЛДС 27 августа состоится спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест». Вокруг ледовой арены пройдут забег на дистанции 5 и 10 км и велогонка на 20 и 40 км.

Для проезда будет закрыт участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и вдоль “Сибирь-Арены” до улицы Немировича-Данченко. Ограничения будут действовать с 07.00 до 16.00 27 августа. Парковаться нельзя будет с 00.10 26 августа до 16.00 27 августа.

Напомним, 13 августа в Новосибирске официально открылся новый ледовый дворец спорта на левом берегу.