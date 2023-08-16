В Новосибирске водитель «Жигули» впечатал велосипедиста в забор

В Новосибирске 56-летний водитель «Жигули» без прав протаранил велосипедиста.

В Новосибирске на улице 1-я Заречная водитель «Жигули» на большой скорости наехал на велосипедиста, а затем протаранил забор. У него не было водительских прав, и предположительно он был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

56-летний мужчина за рулём ВАЗ наехал на 44-летнего велосипедиста около дома №6 по улице 1-я Кустарная. На видео камеры наблюдения заметно, что пострадавшего мужчину сильно вдавило в забор. Из машины сразу же выбежали двое человек, которые попытались её отодвинуть.

Велосипедиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали на скорой помощи.

Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС установили, что у водителя «Жигули» не было водительских прав, а также он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

«В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, что влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 000 рублей», — сообщили в ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Kia Rio наехал на 8-летнего ребенка. Восьмилетний ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля поехал на красный свет, и сбил ребёнка. Мальчика доставили в больницу с травмами. Характер и тяжесть повреждения предстоит оценить врачами.