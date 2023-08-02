В Новосибирске водитель Kia Rio наехал на 8-летнего ребенка

В Дзержинском районе Новосибирска водитель автомобиля сбил школьника на переходе.

Во вторник, 2 августа, в Новосибирске водитель Kia Rio сбил 8-летнего мальчика на пешеходному переходе. Ребёнка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла в 19:20 на проспекте Дзержинского, напротив дома №129. Восьмилетний ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля поехал на красный свет, и сбил ребёнка. Мальчика доставили в больницу с травмами. Характер и тяжесть повреждения предстоит оценить врачами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стали известны подробности убийства 15-летней школьницы в 2010 году. Выяснилось, что в смерти девушки подозревают двух бывших полицейских и одного действующего, который был их начальником. Одна из версий гласит, что сотрудники правоохранительных органов на тот момент сбили Наталью и спрятали ее труп. Официальных подтверждений этому пока нет.

Также подозреваемый в похищении мебельщика с ОбьГЭСа рассказал о нападении на жену.