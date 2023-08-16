В Новосибирске более 100 литров алкоголя незаконно продавали на ярмарке мёда

Житель Новосибирска пожаловался в прокуратуру на незаконную продажу алкоголя на ярмарке мёда.

Житель Новосибирска обратился в прокуратуру с жалобой на незаконную продажу алкоголя на ярмарке мёда на площади имени Пименова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в результате проверки, проведенной совместно с сотрудниками ОЭБиПК, было изъято более 100 литров алкоголя, который продавался на территории городской ярмарки.

Всего было изъято 108,5 литров алкоголя, который направлен на экспертизу. После проведения экспертизы будут приняты меры административного характера к виновным в совершении правонарушения лицам.

Организатору проведения ярмарки прокуратура внесла представление.

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