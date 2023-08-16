Жители села под Новосибирском пожалуются Путину на строительство ДК в лесу

В селе Толмачёво Новосибирской области начали строить ДК, однако местные активисты выяснили, что дворец культуры будет находиться в «зелёной зоне». Об этом недовольные жители решили написать президенту России Владимиру Путину.

Жителей села Толмачёво в этом году обрадовали тем, что постоят новый Дом культуры. Раньше все праздники обходили сельчан стороной: они проводились в ДК Красноглинное, но этим летом был заключен контракт на строительство комплекса в Толмачёво на 330 мест.

Площадь застройки должна занять 4 тысячи 250 квадратных метров, а подготовить для этого должны участок площадью 19 тысяч квадратных метров. Однако скоро у местных жителей появились по этому поводу вопросы.

«Всё началось с того, что в начале лета нам отсыпали дорогу, мы сильно обрадовались этому вниманию, но тут кто-то приближенный к администрации Толмачёво, владеющий информацией, скидывает нам фотографию проекта, и сообщил, что там будут строить ДК, — рассказал входящий в инициативную группу Иван Коробейников.

– У всех – тихий шок, потому что в прошлом году руководитель села Сизов (сейчас он свои обязанности с себя снял) приходил и разговаривал с жителями. Он говорил: «вот тут — небольшая проплешина в лесу, мы тут поставим ДК – две берёзки спилим, и всё!»

В этом году же жители села Толмачёво увидели, что под вырубку идёт половина леса. Всё уже подробно было указано в плане межевания участка.

ДК в «зелёной зоне»

Местным жителям и ДК-то стало не нужно, когда они узнали, что вырубят деревья в единственной зелёной зоне села Толмачёво. Возмутили владельцев участков и планы по строительству парковки.

«В двух километрах ещё построят школу на 500 мест. В проекте указано 40 парковочных мест, но понятно, что 40 парковочных мест будет недостаточно: они их сделают больше. Вы разрабатываете проект для здания, где будут проводиться массовые мероприятия: зачем вы его в лес воткнули? Это место не предназначено для массового скопления людей, — возмущён Иван Коробейников. – Представители власти с нами сейчас соглашаются, но говорят, что этот проект был утверждён в 2018 году. Минстрой его подписал тогда».

В 2018 году, когда был разработан план развития села Толмачёво, в населённом пункте начали активно продаваться земельные участки, поэтому место для ДК теперь есть только в лесу. Возмущённые этим фактом активисты начали писать письма и в администрацию Новосибирского района, и губернатору.

«Уважаемый Андрей Александрович! Просим вас обратить особое внимание на выбор места для строительства социально-культурного объекта в селе Толмачёво Новосибирского района Новосибирской области – Дома культуры,

- сказано в обращении инициативной группы. – Планируемый земельный участок с кадастровым номером 54:19:000000:8170, несмотря на то, что он не входит в состав земель лесного фонда Новосибирского лесничества, представляет большое значение для посёлка с точки зрения экологии, имеет большое количество деревьев, кустарников и растений. В этом лесу обитают различные виды птиц и животных, которые не должны погибнуть из-за строительства объекта для села! Выбирать между зелёной зоной с живыми существами и строительством социально-культурного объекта для села нецелесообразно!»

В письме губернатору Новосибирской области жители села Толмачёво рассказывают о ценности леса под названием «Пчельник», который ведёт свою историю с 1918 года.

«Неоднократно в устной форме сотрудниками администрации Толмачёвского сельсовета жителям озвучивалось, что зелёная зона находится во владении администрации Новосибирского района и никогда не будет тронута рукой человека, кроме вопроса безопасности (в частности вырубки нескольких аварийных деревьев), — говорится в письме активистов. – Так же напоминаем, что в зелёной зоне находится спортивная площадка, на которой мы – жители, без какого-либо участия администрации, своими силами наводим порядок для того, чтобы жители различных поколений могли заниматься разными видами спорта».

Письмо президенту

Дом культуры инициативная группа предлагает разместить на месте, которое и ранее предполагалось под эти цели, — на опушке между улицами Можайского и Ватутина. Письмо подписали порядка 300 местных жителей. Также активисты отправили жалобу в прокуратуру. Пока местные жители ответа не получили, но намерены идти и дальше – писать президенту России.

«Мы не видим на местном уровне помощи пока: все видят, что этот проект нелогичен и нецелесообразен. Сейчас администрация вроде говорит, что готова перенести проект, но свободных участков в Толмачёво нет. Они говорят: «этот проект допустила старая администрация», но останавливаться они не собираются»,

- заключил Иван Коробейников.

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