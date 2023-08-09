Под Новосибирском пенсионера оштрафовали за вырубку деревьев на берегу водохранилища

В конце июля в посёлке Огурцово под Новосибирском 74-летний мужчина купил участок и вырубил более 30 деревьев на берегу Обского водохранилища – деятельного дровосека остановили соседи. Накануне стало известно, что пенсионеру выписали штраф.

Скандал в Огурцово разразился 26 июля. На берегу вдоль улицы Штормовой местные жители обнаружили останки вырубленных деревьев. Активисты вычислили, что это – дело рук 74-летнего пенсионера.

«Был вырублен участок на расстоянии 50-70 метров от его забора. Он рубил деревья на протяжении трёх дней, в рабочие часы – с 9.00 и до шести вечера. Когда соседи начали говорить, он сказал, что у него есть разрешение, — рассказывала Сиб.фм жительница Огурцово Алёна.

Пенсионер предъявил соседям разрешение на спил 3 деревьев и обрезку 14. Однако активисты насчитали 29 вырубленных стволов и как минимум 34 – обрезанных. Жители Огурцово вызвали на место происшествия полицию и представителей администрации Советского района. Вопросом заинтересовались и специалисты Рыбоохраны.

«Они сказали, что сюда он лезть не мог: никакого разрешения у него не может быть, потому что это – естественное нерестилище рыбы весной. Там вырастает малёк, и к концу лета вода отходит от деревьев»,

- объясняли ситуацию местные жители.

Как позже выяснилось, вопросы были и к самому получению разрешения на вырубку. Специальная комиссия рассматривает такие обращения 90 дней. В апреле или мае пенсионер приобрёл участок, а разрешение у него было датировано 19 июня этого года.

Жители Огурцово ждали всестороннего и объективного расследования и надеялись, что чёрного лесоруба накажут. Накануне они получили ответ из районной администрации.

«Сегодня нашему председателю позвонили из администрации и сказали, что выписали ему штраф аж 3 000 рублей. Пока это все новости»,

- сообщила Сиб.фм Алёна.

Впрочем, местные жители надеются, что на этом разбирательство не закончится, и пенсионера накажут более строго.

Надо отметить, что в Огурцово живут очень активные представители ТОС: на этой неделе Сиб.фм рассказывал, как они самостоятельно поймали 12 закладчиков и разогнали орудовавших в округе наркоманов.