В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров рассказал о погибших бойцах СВО

Комбат «Веги» Андрей Панфёров рассказал о погибших бойцах СВО из Новосибирска.

О погибшем участнике СВО из Новосибирской области рассказал комбат «Веги» Андрей Панфёров в беседе с «МК в Новосибирске». Боец элитного батальона Ильшат Гумиров скончался в зоне СВО 13 августа.

«К сожалению, военный, действительно, погиб. Он пал смертью храбрых, защищая Родину и действуя в интересах нашей страны, выполняя солдатский долг», — рассказал Панфёров.

Ильшат Гумиров родился 26 мая 1991 года в деревне Усманка Кыштовского района. После школы в 2008 году мужчина попал на срочную десантно-штурмовом батальоне. Затем получил образование сварщика, а после — стал участником боевых действий в Средней Азии по контракту.

У военнослужащего есть жена и девятилетний сын. В зону проведения СВО Ильшат Гумиров с позывным «Турист» отправился в составе батальона «Вега» осенью 2022 года. 31 июля 2023 года его он получил медаль «За воинскую доблесть» II степени, а 13 августа — погиб от осколочных ранений при эвакуации раненого товарища с поля боя.

Как сообщалось ранее, есть ещё один погибший член батальона — Сергей Гордеев из Искитима. Его похоронили 16 мая. По словам Андрея Панфёрова, погибло больше бойцов.