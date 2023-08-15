В зоне СВО разведчиков из Новосибирской области обстреляли с коптеров

Разведчиков из Новосибирской области обстреляли с коптеров в зоне спецоперации.

Ночью 14 августа в зоне проведения специальной военной операции разведчиков из Новосибирской области обстреляли с коптеров. Все бойцы остались живы, сообщили в паблике «Народный фронт Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Одну из наших позиций на Авдеевском направлении противник забросал минами с коптеров matrice 300. Три волны налëтов, каждая происходила точечно по автотехнике. Средства радиоэлектронной борьбы и "дронобойки" оказались бессильны», — говорится в сообщении.

На следующее утро военнослужащие записали видео с последствиями атаки. В публикации добавили, что в зону СВО направят новую партию техники.

Напомним, что в ходе специальной военной операции погиб Данил Волошин, 22-летний газоэлектросварщик из района Черепановского в Новосибирской области.

Ранее военнослужащие из Новосибирска нашли щенка среди развалин села Курдюмовка в ДНР. Они не смогли бросить малыша одного и забрали с собой.