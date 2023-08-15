В зоне СВО погиб мобилизованный 22-летний сварщик Данил Волошин из Новосибирской области

Мобилизованный Данил Волошин из Новосибирской области погиб в зоне СВО.

В ходе специальной военной операции погиб Данил Волошин, 22-летний газоэлектросварщик из района Черепановского в Новосибирской области. Эту информацию сообщили представители местной администрации.

Родившийся в поселке Посевная молодой человек окончил Бердский политехнический техникум и в 2019 году получил специализацию в области сварки. В 2022 году он был призван военную службу по частичной мобилизации и погиб, выполняя свои обязанности, 2 августа. Церемония прощания состоялась 15 августа в ДК поселка Посевная.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб пассажир Toyota.

Также в зоне СВО погиб подполковник из Чановского района Новосибирской области Анатолий Матинов. Матинов — выпускник НВВКУ. После окончания учёбы его направили служить в Забайкальский край. Там в 2010 году он получил звание подполковника.

В 2016 году Матинова перевели в Улан-Удэ, он занял должность начальника отдела оперативного штаба армии. С 2022 года принимал участие в СВО. За свои годы службы боец получил множество орденов и медалей. Его похоронили в родном селе Блюдчанское Чановского района под Новосибирском.