На трассе под Новосибирском в ДТП с грузовиком погиб пассажир Toyota

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с грузовиком.

В воскресенье, 13 августа, в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Пьяный водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с грузовиком. От полученных травм пассажир скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 14 августа на трассе в Мошковском районе. Пьяный 37-летний мужчина за рулём Toyota столкнулся с грузовиком МАН. Сам водитель автомобиля не пострадал, а пассажир получил тяжёлые травмы и скончался по пути в больницу.

В ГИБДД зафиксировали, что водитель приобрёл машину в июне 2023 года, около двух месяцев назад. Автомобиль всё еще не зарегистрирован, и у него нет полиса ОСАГО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вод Новосибирском в ДТП погибла девушка-пассажир пьяного 19-летнего мотоциклиста. Сам водитель не пострадал.

Также в Новосибирске 65-летняя женщина на Exeed столкнулась с троллейбусом №23. Водитель легковушки не пострадала, а в троллейбусе упала женщина-пассажир, и получила травмы. Её доставили в больницу.