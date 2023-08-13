В Новосибирске 65-летняя женщина на Exeed столкнулась с троллейбусом №23

В Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом.

Утром в воскресенье, 13 августа, в Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. 65-летняя водитель за рулём Exeed не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 11:30 на улице Кошурникова в Дзержинском районе.

«Водитель женщина 1958 г. р, управляя автомобилем Exeed, на кольце совершила столкновение с троллейбусом (маршрут 23, в салоне находилось 15 пассажиров). В результате ДТП в троллейбусе упал пассажир — женщина 1954 г. р, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском после ДТП загорелся Renault Logan. Две иномарки столкнулись около Искитима. Одна из них загорелась.

Также в Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП.