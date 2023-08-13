Под Новосибирском в ДТП погибла девушка-пассажир пьяного мотоциклиста

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с мотоциклом.

В ночь на 13 августа в городе Черепаново Новосибирской области произошло ДТП с мотоциклом, в результате которого погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, мотоциклом управлял 19-летний молодой человек. Он якобы был пьян и не справился с управлением. Девушка-пассажир погибла от полученных травм на месте, а сам водитель только получил лёгкие травмы.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Подробности происшествия устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 65-летняя женщина на Exeed столкнулась с троллейбусом №23. Женщина не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир.

Также в Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП. Судя по кадрам, пострадавший мужчин стоял на парковке между двух автомобилей. Мимо проезжала “Нива”, которая задела одну из припаркованных машин. Та, в свою очередь, по инерции задела мужчину и он упал, оказавшись на земле.