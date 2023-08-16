В Новосибирске нашли 46 нарушений в вывозе мусора

В Новосибирске из 46 мусорных контейнеров не вывозили отходы вовремя.

В Новосибирске прокуратура проверила качество вывоза мусора с придомовых площадок. Выяснилось, что в 46 дворах по всему городу отходы вывозят с запозданием, из-за чего контейнеры остаются переполненными. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура города, по поручению прокурора Новосибирской области, организовала проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления, а также качества предоставления ЖКУ по вывозу ТКО и содержания контейнерных площадок на поднадзорной территории.

По результатам проверки, прокурорам удалось выявить 46 нарушений законодательства. Прокурорам районов города было выдано 30 представлений о необходимости устранения нарушений, включая приведение контейнерных площадок и прилегающей территории в надлежащее состояние.

Прокуратура продолжит контролировать регулярность вывоза из контейнеров во дворах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуроры потребовали в суде закрыть второй пансионат «Ремели».