В Новосибирске после ДТП образовалась огромная пробка на Мочищенском шоссе

Мочищенское шоссе в Новосибирске оказалось заблокировано вечером 16 августа.

В среду, 16 августа, на Мочищенском шоссе в Новосибирске произошла авария, из-за которой парализовало движение транспорта. Об этом написали в паблике “АСТ-54” в ВКонтакте.

Очевидцы сообщили, что столкнулись три машины: тягач SITRAK, ГАЗель и Subaru Levorg. Из-за ДТП для проезда в обе стороны осталось всего пол-полосы, при этом грузовикам по ней проехать практически невозможно.

На сервисе Яндекс.карты указано, что пробка образовалась на 1-м Мочищенском шоссе и на улице Кедровой в сторону города. Пользователи написали, что если есть возможность, то лучше разворачиваться и не ехать в эту сторону.

В целом ситуация с пробками в городе на 20:00 оценивается в 6 баллов. Заторы также есть на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковоской по дороге из города. Серьезные пробки зафиксированы на площади Труда, Ипподромской, Восходе.

Напомним, в Новосибирске мопедист устроил погоню с экипажами ДПС.