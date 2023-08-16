В Новосибирске пропал 61-летний Павел Кошелько

Волонтеры ищут добровольцев для поисков новосибирца в очках.

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 61-летний Павел Кошелько. Об этом сообщил поисковый отряд “Лиза Алерт Новосибирской области”.

По данным поисковиков, мужчина ушел из дома 14 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Павел Кошелько носит очки. У него обычное телосложение, русые волосы, рост примерно 170 см. В день пропажи он был одет в зеленую куртку с черными рукавами, черные туфли, черные брюки, черную кепку. С собой у него была черная сумка для планшета.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, позвоните по следующим телефонам: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, в микрорайоне Пашино в Новосибирске пропал 71-летний пенсионер.