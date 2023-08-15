В Новосибирске начали поиски 71-летнего Михаила Пономарёва.

13 августа в Калининском районе Новосибирска пропал 71-летний Михаил Пономарёв. Он ушёл в неизвестном направлении в микрорайоне Пашино, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. 14 августа этого года вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Идет распространение ориентировки в сети, отрядом объявлен сбор на поиск», — сообщила корреспонденту «Сиб.фм» руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Рост Михаила Пономарёва составляет 176 сантиметров. Другие приметы — худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи мужчина был одет в синюю куртку, синие штаны и чёрные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, что в Новосибирске второй раз за два года пропала 39-летняя Евгения Убийко. 28 июля она ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась.

Кроме того, в селе Красноглинное Толмачевского сельсовета Новосибирской области пропал 15-летний подросток. Его ищут с 10 августа.