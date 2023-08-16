В Новосибирске следователи проверят найденные в погребе тела супругов

В погребе частного дома в Новосибирске нашли тела мужчины и женщины.

В 2023 году в Октябрьском районе Новосибирска в погребе частного дома шали два тела. Выяснилось, что это муж и жена. Следователи СУ СК РФ по НСО начали проверку обстоятельств их гибели.

По предварительной версии, супруги сушили помещение погреба, разведя внутри огонь. Весь кислород в повале выгорел, и супруги отравились угарным газом.

«Следователями следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели достали мужчину без сознания из погреба. Ему стало плохо, и он провалился в открытый люк. Предположительно, у него случился инсульт.

Также в Новосибирске загорелся минивэн на Гусинобродском шоссе. На месте работали пожарные подразделения. На момент прибытия спасателей минивэн был полностью в огне. Хозяин автомобиля, находившийся на месте происшествия, не пострадал, сообщили в ведомстве. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.