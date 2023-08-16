В Новосибирске загорелся минивэн на Гусинобродском шоссе

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Новосибирске.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе сгорел минивэн Toyota, сообщили в среду очевидцы в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На фото видно, что автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошёл около 10 утра. На месте работали пожарные подразделения. На момент прибытия спасателей минивэн был полностью в огне.

Хозяин автомобиля, находившийся на месте происшествия, не пострадал, сообщили в ведомстве. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, появились кадры расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске.