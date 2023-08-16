В Новосибирске увеличилась цена проезда на маршрутке №38 до 40 руб

В Новосибирске цена проезда на маршрутке №38 выросла до 40 рублей.

В Новосибирске стоимость проезда на маршрутке №38 увеличилась с 35 до 40 рублей. Об этом сообщили местные жители.



Данная маршрутка начала курсировать с конца апреля от остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» до «Микрорайона Ясный Берег», протяженность маршрута которого составляет всего лишь пять километров.

Перевозчик ООО «ПАТП 1118» связывает повышение стоимости с ростом расходов, в том числе на топливо.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области прошли учения по предотвращению теракта в транспорте.