В Новосибирске в конце августа пройдет карнавальный заплыв на сап-бордах

В Новосибирске 27 августа пройдёт карнавальный заплыв по Оби.

27 августа в Новосибирске пройдет карнавальный заплыв на сап-бордах. Начало мероприятия запланировано на 11:00 утра. Участники должны будут преодолеть дистанцию от Бугринского моста до Заельцовского парка. Мероприятие организует городская администрация.

В рамках заплыва планируется сделать остановки для перекуса и фотографирования. В карнавальном заплыве могут принять участие все желающие — с друзьями, коллегами, семьей или даже с питомцем, а также можно надеть нарядную костюмированную одежду.

Число сап-бордов ограничено, поэтому для участия необходимо заранее забронировать их по телефону 7-923-239-98-88.

Ранее Сиб.фм сообщал, что парикмахер из Новосибирска заняла второе место в конкурсе лучших жен России. Уроженка сибирского региона принимала участие в реалити-шоу «Четыре жены», которое вышло на телеканале «Пятница» 3 августа. В конкурсе соревновались жительницы разных городов России, оценивались их хозяйственность, самореализация, а также взаимоотношения с мужьями других участниц.

Также студентка из Новосибирска представит Россию на конкурсе красоты «Face of Asia — 2023». Валерия отметила, что нацелена на победу в конкурсе.