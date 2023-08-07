Парикмахер из Новосибирска заняла второе место в конкурсе лучших жен России

Жительница Новосибирска приняла участие в шоу на федеральном ТВ.

Второе место в конкурсе лучших жен России досталось 31-летней парикмахерше Алине из Новосибирска. Она уступила победительнице из Москвы всего на небольшую разницу.

Уроженка сибирского региона принимала участие в реалити-шоу «Четыре жены», которое вышло на телеканале «Пятница» 3 августа. В конкурсе соревновались жительницы разных городов России, оценивались их хозяйственность, самореализация, а также взаимоотношения с мужьями других участниц.

Алина удивила всех своим сексуальным нарядом прислуги, однако ее кулинарные способности оставляли желать лучшего. Тем не менее, жительница Новосибирска сумела занять второе место по сумме баллов, разделив его с Татьяной из Рязани.

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