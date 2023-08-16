В Новосибирске Юрий Лобанов стал директором «Новоколледжа»

Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов стал директором «Новоколледжа».

Директором частного «Новоколледжа» стал пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов. Об этом он сообщил корреспонденту «Сиб.фм».

«Впечатления, конечно, разные. Для меня большая честь заниматься этим проектом. Думаю, что это уникальный проект и таких в России очень мало. Я горжусь тем, что мне предложили попробовать себя в этом», — поделился Лобанов.

Он также отметил, что приступает к работе уже 17 августа. Среди основных планов на ближайший месяц — это набор большого количества студентов.

«Мы хотим повторить цифры прошлого года, набрать 500 студентов, как в прошлом году. Мы почти уверены, что у нас это получится. Сейчас будем работать над этим. Потом будет много разных коллабораций, совместных проектов с разными организациями новосибирскими и российскими», — пояснил директор.

Ранее суд отказал бывшему учредителю АНО ПО «Новоколледж» Сергею Чернышову* в снятии статуса иноагента.

*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.