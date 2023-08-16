В Новосибирской области боец Роман Алимов получил две медали за участие в СВО

Бойца Романа Алимова из Новосибирской области наградили двумя медалями за участие в спецоперации.
Медали «За отвагу» и «За боевые отличия» получил боец СВО Роман Алимов из Новосибирской области. Об этом сообщили в газете «Знамя труда».
Солдат провёл в зоне специальной военной операции 131 день. По его словам, он рисковал жизнью вместе с сослуживцами, прикрывал инженерное подразделение во время строительства речной переправы. Мужчина семь лет отслужил по контракту в Вооружённых силах РФ до начала СВО.
Романа Алимова поздравили глава Усть-Таркского района Сергей Синяев, председатель совета депутатов района Николай Синяков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев, представитель губернатора Новосибирской области Максим Колыхалов.
Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил почётные звания трём жительницам Новосибирской области.