В Новосибирской области боец Роман Алимов получил две медали за участие в СВО

Бойца Романа Алимова из Новосибирской области наградили двумя медалями за участие в спецоперации.

Медали «За отвагу» и «За боевые отличия» получил боец СВО Роман Алимов из Новосибирской области. Об этом сообщили в газете «Знамя труда».

Солдат провёл в зоне специальной военной операции 131 день. По его словам, он рисковал жизнью вместе с сослуживцами, прикрывал инженерное подразделение во время строительства речной переправы. Мужчина семь лет отслужил по контракту в Вооружённых силах РФ до начала СВО.