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проиcшествия

Водитель «Лады» сбил самокатчика на улице Фабричной в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске в результате ДТП пострадал парень на электросамокате.

В среду, 16 августа, в Железнодорожной районе Новосибирска водитель «Лады» наехал на парня на электросамокате. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“16.08.2023 в 14 часов 30 минут на территории Железнодорожного района, у дома 35 по улице Фабричная произошло столкновение автомобиля Лада Ларгус, под управлением водителя-мужчины 1967 года рождения и электросамоката под управлением молодого мужчины 2006 года рождения”, — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, парень на электросамокате ехал по тротуару вдоль проезжей части. После аварии его увезли в больницу для диагностики травм.

Напомним, вечером 16 августа в Новосибирске парализовало движение на Мочищенском шоссе.



#ДТП #Новосибирск #электросамокаты
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Марина Домрачева
Журналист

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