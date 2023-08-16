Врач Копосов оценил возможность заболеть несколькими видами рака одновременно

Возникновение нескольких видов рака может быть наследственным.

У пациента может развиться не одна злокачественная опухоль, а сразу несколько. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

«Синхронный множественный рак — это одновременное возникновение и обнаружение двух и более опухолей. Метахронный — последовательное возникновение заболеваний на протяжении жизни. Любой из этих вариантов лечится», — объяснил он.

По какой причине опухоли развиваются синхронно до конца неизвестно. Чаще всего они являются наследственными. Однако рак, имеющий генетическую природу, часто имеет более благоприятный прогноз, подчеркнул врач.

«Метахронные раки могут развиваться у одного и того же человека в разном возрасте. Если появилась одна раковая опухоль, то шансы на то, что появится вторая – выше», — заявил специалист.

Копосов добавил, что лечение синхронных раков не отличается от терапии монообразований. Пациенту индивидуально подбирается комбинация, которая будет эффективна именно в его случае, резюмировал онколог.

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