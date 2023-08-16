Житель Новосибирска напал на сотрудников Горбольницы

В Новосибирске сотрудникам охранного агентства пришлось усмирять буйного посетителя больницы.

Неадекватный мужчина устроил дебош в приемном покое Городской клинической больницы №1 в Новосибирске. Об этом в среду сообщили агентстве безопасности «Гвардия».

Дебошир мешал работе медиков, кидался на них и пнул ногой компьютер, уточнили в организации. Мужчину не сумела остановить его супруга — только в присутствии гвардейцев нарушитель согласился выйти на улицу.

В результате последующей семейной разборки мужчина еще больше рассвирепел и кинулся обратно в больницу, поэтому сотрудникам агентства пришлось применить к нему силу.

Успокоившись, возмутитель спокойствия ушел домой в сопровождении супруги.

Напомним, в Новосибирске загорелся минивэн на Гусинобродском шоссе.