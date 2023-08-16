Жители Новосибирска продают автографы знаменитостей от 4 тысяч рублей

В Новосибирске продают автографы российских и советских знаменитых людей по цене от 4 тысяч рублей.

На сайте объявлений появились предложения от жителей Новосибирска о продаже автографов знаменитостей. Так, одна жительница города продает винтажную открытку с портретом первого советского космонавта Юрия Гагарина за 17 тысяч рублей. В объявлении говорится, что автограф на открытке принадлежал бабушке продавца и был дан ей самим Гагариным.

Другой продавец предлагает автограф советско-американского шансонье Вилли Токарева на чёрно-белой фотографии, которая имеет потертые углы. Цена на этот товар составляет 7 тысяч рублей.

Третий продавец предлагает железнодорожную карточку «Москва — София» с автографом певицы Людмилы Зыкиной. На карточке крупным почерком написано «С уважением...». Фотография исполнительницы, которая не имеет подписи, также входит в этот лот. Продавец продает этот комплект за 4 тысячи рублей.

Кроме того, на сайте объявлений можно найти два предложения о продаже автографов футболиста Льва Яшина. Один продавец продает автограф Яшина вместе с фотографией спортсмена с поля, а другой — с портретом знаменитости. Цена на каждый автограф составляет по 12 тысяч рублей.

Также В Новосибирске уже 3 года не могут продать автограф Путина за 900 тысяч рублей. К фотографии товара продавец приложил сопроводительное письмо из Администрации президента РФ, подтверждающее подлинность автографа, но это ему не помогает.