Биолог из Новосибирска прогнозирует новую вспышку COVID-19 осенью 2023 года

По данным ВОЗ, в последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла на 80%. В Новосибирской области ситуация с ковидом может ухудшиться через несколько месяцев.

В период с 10 июля по 6 августа в мире зафиксировали около 1,5 млн новых случаев COVID-19, а также 2500 смертей от ковида. По сравнению с предыдущим месяцем это на 80% и на 57% больше соответственно. Также ВОЗ сообщила о новом варианте коранавируса «Эрис». По мнению экспертов, он не представляет смертельной угрозы для здоровья.

Кандидат биологических наук Сергей Седых рассказал в интервью «МК в Новосибирске», что в Новосибирской области и в России роста заболеваемости ковидом пока не наблюдается, поскольку волны распространения коронавируса приходят в Россию на один-два месяца позже. Поэтому к осени ситуация с заболеваемостью может ухудшиться.

Седых не исключает, что могут ввести новые ограничительные меры, а вот «поголовная» вакцинация, по его мнению, маловероятна. Ученый отметил, что коронавирусом уже переболело так много людей, что коллективный иммунитет сформирован.

Напомним, в Роспотребнадзоре оценили шансы распространения нового штамма ковида.





