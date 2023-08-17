Под Новосибирском простились с санинструктором, погибшим в ходе СВО

Под Новосибирском похоронят фитнес-тренера, который погиб в зоне СВО.

В зоне СВО погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска. Об этом сообщили в администрации города.

Военнослужащий родился 1 октября 1978 года в Бердске, где работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». В мае 2023 он заключил контракт и отправился добровольцем в зону СВО санитарным инструктором стрелковой роты мотострелкового батальона. Рядовой погиб 12 июля.

Прощание с Антоном Курбатовым состоится в четверг с 12:00 до 13:00 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня по адресу: ул. М. Горького, 44.



Напомним, под Новосибирском губернатор Травников встретился с участниками СВО.