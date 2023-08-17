Под Новосибирском губернатор Травников встретился с участниками СВО

В Новосибирской области прошла встреча участников спецоперации с главой региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив совершили рабочий визит в Чулымский район, где возложили цветы к мемориалу ветеранам Великой Отечественной войны и встретились с участниками специальной военной операции и их семьями, сообщили в правительстве региона.

Травников подчеркнул, что областные и муниципальные власти всегда готовы оказать помощь военнослужащим и их близким в решении любых вопросов. В правительстве области также напомнили о губернаторской программе «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции», которой уже воспользовались более 200 человек.

Среди услуг программы — отдых в санаториях «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозёрский» и центре «ОРТОС». Получить консультацию и ответы на вопросы о мерах поддержки можно в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, фитнес-тренер из Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО.