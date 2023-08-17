Из Новосибирска депортируют нелегальных мигрантов

Из Новосибирска депортируют 21 нелегального мигранта.

В Новосибирске прошли рейды, направленные на выявление нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Мероприятия проводились в Ленинском и Кировском районах города.

По данным ведомства, в ходе рейдов было составлено 45 административных протоколов. Из них 22 были составлены за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания в стране.

В ближайшее время будет принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации 21 гражданина, которые находятся на территории страны нелегально.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске активисты разыскивают мигрантов, требовавших с таксистки деньги за работу.