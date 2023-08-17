Объем строительных работ вырос в Новосибирской области в 2 раза быстрее, чем в РФ

Эксперт по недвижимости Сергей Николаев проанализировал успехи НСО в сфере строительства.

По данным РОССТАТА объем работ в сфере строительства по итогам первого полугодия 2023 года вырос в Новосибирской области на 19,1%. В целом по РФ прирост к первому полугодию 2022 года составил 9,2%. Объем строительства по Сибирскому федеральному округу увеличился только на 2%.

СМИ больше внимания уделяют строительству жилых объектов и знаковых для Новосибирска сооружений. Между тем объём работ по виду деятельности «Строительство» является одним из важнейших показателей развития региона, в него включены строительство и реконструкция инженерных сооружений, жилых и нежилых зданий, индивидуальное строительство, текущий и капитальный ремонт. Рост этого показателя включает и мультипликативный эффект для всей экономики области.

По суммарному объему работ регион занимает третье место в СФО после Красноярского края и Иркутской области, и второе по темпам роста после Республики Алтай. В 2010 году Новосибирская область была на 4 месте и отставала от Кузбасса почти в 2 раза.

По строительным заделам Новосибирская область опережает Красноярский край в 2,24 раза, а Иркутскую область в 4,53 раза.

Напомним, за последние девять лет в Новосибирске построили более 12 млн квадратов жилья.