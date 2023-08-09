За 9 лет в Новосибирске построено более 12 млн квадратов жилья

Эксперт подвел итоги строительства в Новосибирской области за последние девять лет.

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг городов по объемам ввода жилья в 2022 году. Новосибирск занял 5 место по суммарному вводу и 24 по строительству на душу населения среди 100 крупнейших городов России.

Однако, по мнению независимого аналитика Сергея Николаева, 1 год не показателен для строительной индустрии: пандемия, санкции, ситуация в стране могут сыграть в кратковременном периоде. При анализе ситуации за 5-10 лет получаются кардинально другие результаты.

По суммарному объему ввода жилой площади за 9 лет столица Сибири занимает 4 место по РФ после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. За это время в Новосибирске было построено по 7,38 квадратных метра на каждого жителя. Это 5 результат среди городов России, лидеров по объему ввода и на 30%, чем в среднем по городам-миллионникам.

Обеспеченность жильем на человека в Новосибирске на 10% выше среднего показателя по городам миллионникам, если учесть темпы строительства за первое полугодие, то мегаполис сохранит свою позицию в рейтинге по итогам десятилетия.