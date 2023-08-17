Онколог Гадзиян назвал симптом рака, игнорирование которого приведет к смерти

Речь идет о затрудненном мочеиспускании.

Врач-онколог, уролог, хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что о проблемах с простатой сигнализирует затрудненное или частое мочеиспускание. С такой проблемой в основном сталкиваются мужчины старше 45 лет, пишет RuNews24.ru со ссылкой на телеграм-канал специалиста.

Если игнорировать эти симптомы, через пять лет человек рискует умереть от рака. В другом случае пациенту грозят непоправимая и запущенная почечная недостаточность или пожизненное ношение мочевых дренажей, предупредил специалист.

Поэтому онколог посоветовал тем, кто бегает в туалет более восьми раз в сутки, обратиться к врачу.

Напомним, онколог Иванов перечислил самые незаметные симптомы рака.