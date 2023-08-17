От Новосибирской области в зону СВО отправили палатки и накидки-невидимки

Новосибирская область направила специальные пневмокаркасные палатки и невидимые накидки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

По запросу руководства 41-й общевойсковой армии, региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства оперативно сотрудничает с предпринимательским сообществом для производства и доставки на передовую пневмокаркасных палаток и накидок-невидимок для российских военнослужащих. Эта информация была озвучена представителями пресс-службы местного правительства.

Сегодня это передовое высокотехнологичное оборудование, направленное на улучшение условий пребывания бойцов в полевых условиях. Важно, чтобы материальное обеспечение соответствовало своему назначению и способствовало выполнению военных задач. Часть заявок проходит через специализированный экспертно-технический совет, созданный при министерстве. Это подчеркнул министр Андрей Гончаров.

Кроме палаток, солдатам Северо-Восточного Оперативного объединения направлены генераторы и электрооборудование, чтобы обеспечить комфортные бытовые условия. Также были закуплены дизельные электростанции, накидки «Победа» с антитепловизионными свойствами, а также инструменты для инженерных и саперных работ.

Ранее сообщалось о рабочей поездке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и спикера Законодательного Собрания региона Андрея Шимкива в Чулымский район. В рамках визита они почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу, а также встретились с участниками специальной военной операции и их семьями.