Под Новосибирском прохожие нашли маленького мальчика возле дороги

Новосибирцы, заметив одинокого ребенка возле дороги, передали его полицейским.

В четверг, 17 августа, в чатах города Искитима в НСО распространилось сообщение о найденном рядом с дорогой маленьком мальчике. В телеграм-канале “АвтоБердск-плюс” опубликовали его фотографию.

Как сообщает “АиФ-Новосибирск”, прохожие привели мальчика в один из магазинов, продавец которого вызвал полицейских.

Мама ребенка пришла в отдел полиции практически сразу после его пропажи. Сотрудники ПДН отдали мальчика женщине и проверили, в каких условиях он живет. Выяснилось, что женщина является многодетной матерью. Никаких претензий к условиях проживания у полицейских не возникло. За то время, пока мальчика искали родные, он не пострадал.

Напомним, в центре Новосибирска ребенок сломал ногу, упав в яму.