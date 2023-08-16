В центре Новосибирска 11-летний мальчик сломал ногу при падении в яму

В Новосибирске на улице Гоголя мальчик сломал ногу, провалившись в яму.

В Дзержинском районе Новосибирска 11-летний мальчик сломал ногу, провалившись в яму на улице Гоголя. Об этом сообщила мать ребенка в группе "АСТ-54" Вконтакте.

По словам женщины, 15 августа её ребенок играл на детской площадке около дома №192 по улице Гоголя. Он провалился одной ногой в углубление в земле и сломал правую ногу. Врали наложили гипс от ступни и выше колена.

Женщина предупредила жителей города, чтобы они сообщили своим детям об опасности этой площадки.

«Мы огородили это место, конечно, но не дай Бог кто ещё угодит туда», — рассказывать мать пострадавшего. Также она написала заявление в полицию после инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском 9-летний мальчик провалился в открытый люк. Согласно очевидцам, ребенок был испуган, но вел себя смело. В процессе освобождения спасатели заметили, что мальчик жалуется на боль в ноге. После успешного спасения маленького жителя Бердска его передали медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.

Также под Новосибирском разыскивают насильника несовершеннолетнего ребёнка.