Под Новосибирском жена погибшего в ДТП ищет свидетелей аварии

Житель Новосибирской области погиб в ДТП на трассе, его супруга ищет свидетелей трагедии.

В Новосибирской области 14 августа произошло лобовое столкновение Hyundai i30 и и Nissan AD, в котором погиб водитель последней машины. В этот день Артем ехал по своему привычному маршруту на работу, он был торговым представителем. 40-летний мужчина жил в Карасуке вместе с женой Софьей и 8-летним сыном.

14 августа СМИ, ссылаясь на предварительные данные ГИБДД, сообщали, что на встречную полосу выехал водитель Nissan AD, столкнувшийся с иномаркой Hyundai i30, за рулем которой была 61-летняя женщина.

Однако Софья рассказала Сиб.фм, что на встречную полосу выехала женщина за рулем второй машины. По её словам, к этому выводу пришли и инспекторы ДПС, отразившие это в схемах и протоколах.

Сейчас Софья хочет найти свидетелей или записи видеорегистраторов, которые окончательно подтвердили бы, что её муж не является виновником аварии.

Напомним, смертельная авария произошла утром 14 августа на трассе "Новосибирск-Кочки-Павлодар". После лобового столкновения двух иномарок водитель Nissan AD скончался на месте, а женщину за рулем Hyundai i30 увезли в больницу, где она до сих пор находится.

Если вы стали свидетелем данной аварии или у вас есть запись видеорегистратора, свяжитесь с Софьей по одному их этих номеров: 89833073111, 89137600900.