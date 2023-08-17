Под Новосибирском пострадавшую в ДТП депутата Уварову перевели в областную больницу

Состояние депутата горсовета Бердска Светланы Уваровой, ранее попавшей в ДТП в Новосибирской области, стабилизировалось.

Стало известно о переводе политика на дальнейшее лечение в Новосибирскую областную больницу. Об этом сообщил портал Бердск-Онлайн со ссылкой на собственные источники.

Ранее сегодня, в четверг, подтверждение этих сведений поступило от сына депутата Уваровой, Алексея. Однако он подчеркнул, что не желает публично распространяться о ее самочувствии. Стоит отметить, что Уварова попала в дорожную аварию в вечернее время 13 августа. В тот момент она возвращалась с дачи.

В десятом часу вечера депутат переходила федеральную автодорогу Р-256 в районе станции «Сельская» по нерегулируемому пешеходному переходу. Причем она спешилась с велосипеда. На Уварову совершил наезд пассажирский автобус «Новосибирск-Семей», который направлялся в Казахстан.

Согласно имеющимся сведениям, водитель автобуса нарушил дистанцию, когда уходил от столкновения с попуткой. Он выехал на полосу встречного движения, где и сбил депутата. Этой информацией поделился Никита Свистунов, инспектор дорожного надзора Искитимской Госавтоинспекции. Сообщается, что у Уваровой выявили закрытые переломы, множественные ушибы и ссадины. Медики увезли женщину в Бердскую ЦГБ. Известно, что в момент аварии в пассажирском автобусе находилось 24 пассажира.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске водитель Land Cruiser скончался за рулем и врезался в столб рядом с НГУ.