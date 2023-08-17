Прогноз по СВО: астролог рассказал о событиях до конца 2023 года

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается, но астрологи уверены, что она входит в фазу осмысления и уже грядущей осенью будут созданы условия для обсуждения мирного договора на условиях России.

«Запад дойдет до кипения и оставит Украину с носом в конце 2023 года», заявил в ходе видео-прогноза астролог Александр Зараев на своем YouTube-канале «Александр Зараев. Гороскопы/Прогнозы/Астрология». По его натальным расчётам, 31-го августа, когда Луна войдёт в фазу нового Полнолуния и окажется в знаке Зодиака Рыбы, а Солнце – в Деве, будет поставлена некая точка в военных, террористических действиях, в попытке ими достичь успеха. Кроме того, подогреется «почва» для начала переговоров в сентябре и начале октября текущего года, уверен эксперт: «В конце августа-2023 военные люди поймут, что нужно искать новые методы взаимоотношений. Люди могут искать новые пути. Стимуляция творчества, новых возможностей. Можно найти приемлемые условия», пояснил Зараев.

По его устойчивому мнению у западных государств пропадет желание в конце августа для помощи Украине, а также постройки новых очагов. Последняя вспышка ожидается 23-29 числа в августе. Могут появиться другие мировые лидеры, уверяет астролог. Он отметил, что для Америки август – это время прозрения, когда «США освободятся от сил, которые тянут к конфликтам либо к экономическим потрясениям».

Другой, не менее знаменитый чем Зараев, астролог Константин Дараган предположил, что «уже в конце этого года начнутся конкретные переговоры с Украиной и в 2024-м они выйдут на конкретные решения». С ним вполне согласна и Тамара Глоба (не нуждается в представлении): «Конец лета – начало осени станет завершением определённого этапа для России и мира. Всё потому, что 2023-й считается годом Марса по европейскому календарю. В этот период будет сложен потенциал для формирования судеб наций и влияния на развитие всего земного шара. Мир полностью меняется, претерпевают трансформации цивилизация, экономика, психология. Люди, которые имели всё, останутся ни с чем. И эта перестройка начнётся ближе к концу августа 2023 года», пояснила она.

Также с грядущей осенью связывают перемены в ходе СВО и военные. На днях военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов выразил мнение, что Украине будет сложнее наступать осенью с началом дождей. В связи с этим ситуация в зоне боевых действий может измениться, сообщает сетевое издание «Известия». По словам опытного военного, западная техника не приспособлена к раскисшему грунту, поэтому и бои сведутся к артиллерийским обстрелам и каким-то небольшим вылазкам каждой из сторон.

Кроме того, по сообщениям «Известий», бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сказал, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике.