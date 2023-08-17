Роман с девятиклассником завела 24-летняя девушка

Девушка может попасть в колонию на четыре года из-за романа со школьником.

В 15-летнего мальчика влюбилась девушка 24 лет из Владимирской области. Ей грозит срок в четыре года колонии, сообщили в Telegram-канале BAZA.

О неординарных отношениях Надежды и Димы (имя изменено) быстро узнали окружающие, а затем эта информация дошла до полиции. На девушку завели уголовное дело.

Она отмечает, что школьник не был против близких отношений. Тем не менее, девятиклассник ещё не достиг 16-летия, поэтому формально Надежда нарушила закон. Ей может грозить срок до четырэх лет колонии.

Напомним, что 60-летнего таксиста из Дагестана, работающего в Новосибирске, заподозрили в насилии над четырьмя детьми от 10 до 14 лет.