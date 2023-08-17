Российский офис компании Kia переезжает в Казахстан

На территории Казахстана могут построить крупный завод бренда. Но часть офиса останется на территории России.

Российский офис Kia выводит часть офиса за пределы России. Об этом сообщает «Газета.ru». На территорию Казахстана перебирается часть операционной деятельности. Сейчас уже появилось юридическое лицо с названием ООО «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан».

Основным направлением деятельности станет сборка машин, а также их реализация. Причем не только в Казахстане, но и в соседних странах. На российском офисе работы для сотрудников компании очень мало.

Загруженность есть только у персонала, который занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Часть сотрудников могут пригласить на работу в Казахстан. Уже сейчас в Казахстане идет строительство завода Kia, Работы ведутся совместно с компанией Allur Auto. Ожидается, что первые авто сойдут с конвейера уже в 2025 году.

Отмечается, что машины на предприятии будут изготавливать по полному циклу, со сваркой и окраской. Также будет локализован выпуск ряда компонентов.

Напомним, каждый второй покупатель выбирает автомобиль OMODA за внешний вид.